Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, отвечающий за транспортный сектор, туризм и инвестиционную политику в городе, покинул свой пост в городском правительстве. Об этом 20 мая сообщил источник в Смольном изданию «Деловой Петербург».

Максим Соколов Kremlin.ru

Согласно этим данным, Соколов уже выступил с прощальным словом перед своими коллегами.

Причины ухода и новое место работы чиновника не сообщается, но, по одной из версий, он может заняться налаживанием работы предприятий с иностранным участием, которые решили покинуть Россию после начала специальной военной операции.

По данным ТАСС, Соколов рассматривается в качестве кандидата на пост президента «Автоваза», перешедшего под контроль hjccbqcrjuj государства после ухода группы Renault.

Напомни, Максим Соколов занял пост вице-губернатора в декабре 2019 года. В 2012–2018 годах он был министром транспорта РФ.

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