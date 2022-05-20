Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, отвечающий за транспортный сектор, туризм и инвестиционную политику в городе, покинул свой пост в городском правительстве. Об этом 20 мая сообщил источник в Смольном изданию «Деловой Петербург».

Kremlin.ru Максим Соколов

Согласно этим данным, Соколов уже выступил с прощальным словом перед своими коллегами.

Причины ухода и новое место работы чиновника не сообщаются, но, по одной из версий, он может заняться налаживанием работы предприятий с иностранным участием, которые решили покинуть Россию после начала специальной военной операции.

В аппарате вице-губернатора в Смольном корреспонденту ИА REGNUM не подтвердили, но и не опровергли факт отставки Соколова.

По данным ТАСС, Соколов рассматривается в качестве кандидата на пост президента «АвтоВАЗа», перешедшего под контроль российского государства после ухода группы Renault.

Напомним, Максим Соколов занял пост вице-губернатора в декабре 2019 года. В 2012–2018 годах он был министром транспорта РФ.