Владимир, 20 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mzur.ru Коронавирус. Удмуртия

20 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 315 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 146 тыс. 662 пациента, в том числе 53 — за последние сутки.

За весь период скончались 3458 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.