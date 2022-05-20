Хельсинки, 20 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 7:00 мск 21 мая, сообщает 20 мая финская государственная газовая компания Gasum.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В компании уточнили, что соответствующее уведомление она получила от ООО «Газпром экспорт».

Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ через интерконнектор Balticconnector в Эстонии, уточнили в компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 мая финская государственная компания Gasum объявила, что не приняла предложенную Россией новую схему оплаты поставок газа в рублях и ожидает, что поставки природного газа прекратятся 20 или 21 мая.

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