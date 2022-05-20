Калуга, , 14:52 — REGNUM Калужская область берёт шефство над городом Первомайском в Луганской народной республике. Об этом 20 мая сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Калужане отправили жителям Донбасса 18 тонн гуманитарной помощи Скрин страницы Владислава Шапша «ВКонтакте»

«Еще 18 тонн гуманитарной помощи из Калужской области доставлено жителям Донбасса. Вчера в город Первомайск Луганской народной республики прибыл гуманитарный груз, собранный неравнодушными жителями нашего региона, предприятиями, волонтерами. Сахар, крупы, макаронные изделия, консервы, растительное масло, — все это сейчас формируется в Первомайске в продуктовые наборы. Их получат семьи с детьми», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, субъекты Российской Федерации возьмут шефство над муниципальными образованиями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 19 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

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