Калуга, 20 мая 2022, 14:52 — REGNUM Калужская область берёт шефство над городом Первомайском в Луганской народной республике. Об этом 20 мая сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Как сообщало ИА REGNUM, субъекты Российской Федерации возьмут шефство над муниципальными образованиями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 19 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
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