Париж, , 14:46 — REGNUM Марк Фено назначен на пост министра сельского хозяйства Франции, передает BFM TV.

Французский флаг Cyril Plapied

Согласно полученной информации, министр по связям с парламентом Марк Фено назначен на должность министра сельского хозяйства. С июля 2020 года этот пост занимал Жюльен Денорманди.

В правительстве Франции начались кадровые перестановки. Свой пост сохранит министр экономики Франции и министр внутренних дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции начались кадровые перестановки в правительстве, но некоторые министры сохранят свои посты.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве Франции остаются министр экономики и глава МВД