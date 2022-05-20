Париж, 20 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Марк Фено назначен на пост министра сельского хозяйства Франции, передает BFM TV.

Cyril Plapied Французский флаг

Согласно полученной информации, министр по связям с парламентом Марк Фено назначен на должность министра сельского хозяйства. С июля 2020 года этот пост занимал Жюльен Денорманди.

В правительстве Франции начались кадровые перестановки. Свой пост сохранит министр экономики Франции и министр внутренних дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции начались кадровые перестановки в правительстве, но некоторые министры сохранят свои посты.