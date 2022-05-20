Элиста, 20 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Калмыкии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 20 мая.

Pixabay.com Ливень

По данным Калмыцкого гидрометцентра, в ночь на 21 мая в степной республике ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом. Ветер усилится до 25 метров в секунду. В дневные часы в отдельных районах порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду.

Жителей Калмыкии просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду.