Москва, , 14:45 — REGNUM Переговоры по поводу участия России в строительстве железной дороги в Мали состоялись в Москве, заявил малийский министр иностранных дел Абдулай Диоп по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Диопа, переговоры были плодотворными.

«Мы сможем работать вместе в области инфраструктуры и сможем обратиться к российским инфраструктурным компаниям для строительства железной дороги в Мали», — сказал малийский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель малийского МИД Самюэль Сайе ранее заявил, что рабочий визит делегации Мали призван укрепить дружеские отношения с Россией.

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