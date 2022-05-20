Херсон, 20 мая, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Херсонской области нет потерь среди гражданского населения в результате военных действий. Об этом 20 мая заявил журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«Мы не потеряли население. Люди выехали сейчас в страхе войны и в страхе того, что происходит сейчас прежде всего в информационных порталах. Конечно же… некоторые города Украины сегодня разрушены и примеры этому есть Мариуполь, есть Харьков. Мы не хотели бы чтобы на самом деле эти разрушения каким-то образом коснулись и Херсонской области», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, Стремоусов добавил, что выехавшие на подконтрольную киевскому режиму жители региона часто не могут вернуться туда из-за действий современных последователей традиций фашистского гестапо, которых не выпускают оттуда только за то, что они не вовремя уехали из Херсонской области.

При этом замглавы военно-гражданской администрации региона подчеркнул, что власти Херсонской области на сегодняшний день констатируют возврат людей в регион, потому что город Херсон находится под защитой Вооруженных сил РФ, включая систему ПВО и систему российских заградительных отрядов, не пускающих в регион украинских нацистов, желающих расправиться с мирным населением региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы военно-гражданской администрации херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсонской области не хотят идти путем создания республик, как Донбасс, и намерены всем регионом войти в состав РФ и потому пока неизвестно будет ли в регионе проводиться референдум о присоединении к России.