Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Предприниматель Илон Маск считает, что обвинения в домогательствах в его адрес связаны с его покупкой Twitter. Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети 20 мая.

Илон Маск Brian Solis

«Нападения на меня следует рассматривать через политическую призму — это их стандартный (презренный) сценарий — но ничто не удержит меня от борьбы за хорошее будущее и ваше право на свободу слова», — говорит Маск. «И, для протокола, эти дикие обвинения совершенно не соответствуют действительности», — добавил он позже.

Ранее издание Insider сообщило о том, что стюардесса компании Илона Маска под названием SpaceX обвинила предпринимателя в домогательствах. Якобы Маск во время сеанса массажа предложил ей «сделать больше», а позже фирма выплатила женщине выходное пособие в размере $250 тыс. за молчание.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск запланировал визит в Бразилию для встречи с президентом страны