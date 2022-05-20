Омск, , 14:44 — REGNUM Жителей Омской области предупредили о непогоде — ливне, сильном ветре, граде.

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Как сообщили ИА REGNUM 20 мая в мэрии Омска, в ближайшее время местами по Омской области ожидается опасное явление — очень сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 25 м/с и более. Также прогнозируются ливневый дождь, гроза, град.

Непогода сохранится до конца дня 20 мая и ночью 21 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральных и южных районах Красноярского края 21–23 мая местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

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