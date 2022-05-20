Кострома, , 14:48 — REGNUM В Костромской области за январь–апрель 2022 года было совершено 230 преступлений, связанных с распространением наркотиков. Об этом сообщает ГТРК Кострома со ссылкой на «статистику правоохранительных органов». Это на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Тенденция к росту

Меняется и портрет преступников. Если ранее в процессе в основном участвовали мигранты, безработные и подростки, то сейчас в распространение вовлекаются пенсионеры, социальные работники и даже сотрудники сферы образования.

«Сейчас вовлекаются в изготовление тайников, закладок слои населения, которые до этого не попадали в принципе никогда в поле зрения: соцработники, люди пенсионного возраста… В настоящее время в суд направлено уголовное дело в отношении директора одной из школ, которая предоставляла дополнительное образование в сфере компьютерных технологий», — рассказал старший помощник прокурора Костромы Иван Богомолов.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2021 года в Костромской области количество подобных преступлений было снижено на 21% — до 790 случаев. Также в прошлом году зарегистрировали меньше автомобильных краж и грабежей. Их число уменьшилось на 47% и 16% соответственно. Интернет-преступления показали снижение на 1,7%. Эта тенденция продолжилась и в начале 2022 года. За первые 4 месяца было совершено 715 преступлений, что на 25% меньше, чем в соответствующий период 2021 года.

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