Минеральные Воды, Ставропольский край, 20 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен обвинительный приговор жителю города Минеральные Воды. Его признали виновным в убийстве и еще ряде преступлений и отправили в колонию строгого режима на девять лет, сообщили 20 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Как установлено следствием и доказано судом, 75-летний подсудимый в январе 2021 году решил убить своего знакомого, к которому он испытывал личную неприязнь. В момент, когда тот пришел на производственную территорию, злоумышленник выстрелил ему в грудь из обреза охотничьего ружья. После этого он забетонировал тело жертвы в подвале, а его машину отогнал на одну из улиц города.

Для того чтобы скрыть преступление, подсудимый сжег принадлежавшие убитому вещи — денежные средства, паспорт, водительское удостоверение, мобильные телефоны.

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