Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, обвиняемый предлагал гражданам купить квартиры в одном из районов Екатеринбурга. При этом разрешения на строительство мужчина не имел и возводить многоквартирный дом не собирался. Таким образом мужчина обманул 38 человек, незаконно получив более 50 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд. Уральцу грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее его уже судили за мошенничество.