Москва, 20 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Опыт противодействия эпидемии коронавируса в СНГ послужил ярким примерном конструктивного взаимодействия. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Ярким примером нашего конструктивного взаимодействия стала совместная борьба с коронавирусом и его последствиями. Мы рассчитываем, что так же будем слаженно работать и по другим приоритетным направлениям», — заявил Мишустин.