Москва, 20 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Дедолларизация российской экономики является приоритетом работа правительства, заявил 20 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

Government.ru Михаил Мишустин на заседании правительства 16 апреля

По его словам, дедолларизация российской экономики остаётся приоритетом. Мишустин отметил, доллар и евро всё чаще используются как инструмент политического шантажа.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заинтересована в дальнейшем развитии интеграции в рамках СНГ, заявил Мишустин.