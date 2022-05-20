Москва, , 14:42 — REGNUM 18 мая в московском киноцентре «Октябрь» зрители увидели фильм «Плюмбум, или опасная игра» и обсудили его вместе с режиссером и кинокритиком Максимом Селезнёвым. https://karofilm.ru/art?&event=903 продолжится не только в Москве, но и в кинотеатре «КАРО 11 Охта» в Петербурге до 6 июня.

Вадим Абдрашитов КАРО. Арт

На встрече со зрителями режиссер Вадим Абдрашитов рассказал о тонкостях работы над картиной, творческом методе, сценарии и сотрудничестве с Александром Миндадзе. По словам зрителей, «Плюмбум, или опасная игра» очень актуален в современных реалиях. Автор согласился: «И сейчас таких ребят много. Герой родился, по сути, из газетной заметки о юном дружиннике, который сильно злоупотреблял властью. Александр Миндадзе сразу же приступил к сценарию. Но по ходу работы образ все больше и больше разрастался, в герое наметился роковой надлом. Ему одновременно и 15, и 40, и его очень жаль — он не умеет ценить детство и пока не понимает, чего лишается. Ему только предстоит это понять».

Кинокритик Максим Селезнев в отсылке на статьи советских критиков о фильме отметил, что героя сравнивали и с Малькольмом Макдауэллом, сыгравшим похожего радикального юношу в фильме «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика. Вадим Абдрашитов высказался о совпадении: «Нам нужен был типаж, который казался бы и ребенком, и взрослым одновременно. Он пытается быть взрослым, но внутренне еще не созрел. Это сложная задача, мы выбирали героя из тысяч мальчишек, в день отсматривая ребят сотнями. Но когда увидели Антона Андросова, всё совпало. Он только подтвердил попадание в амплуа, когда мы выбирали актрису на роль Марии — многие робели, когда он начинал задавать резкие и наглые вопросы. Но с Еленой Яковлевой вышла удача. Даже мне до сих пор интересно смотреть на сцену у поезда, в её отношении к Руслану начинает проявляться что-то материнское, там очень сложный клубок чувств».

За почти 40 лет совместной работы Абдрашитов с Миндадзе выпустили 11 полнометражных картин, в этом мае и июне у зрителей будет возможность увидеть шесть кинолент, отобранных кураторами проекта КАРО. Арт: 18 мая «Плюмбум, или опасная игра» (1986) в Москве фильм представит и обсудит со зрителями Вадим Абдрашитов, 20 мая «Парад планет» (1984), 27 мая «Остановился поезд» (1982), 31 мая «Армавир» (1991), 4 июня «Магнитные бури» (2003), 6 июня цикл завершит картина «Время танцора», в Москве показ пройдет с 35мм пленки в премьерном зале киноцентра «Октябрь», фильм представит и обсудит со зрителями режиссер. В Москве вместе со зрителями фильмы обсудят кинокритики Максим Селезнев, Денис Вирен, Наталья Рябчикова и Всеволод Коршунов.

По словам директора проекта КАРО. Арт Максима Горбова, в рамках ретроспективы будут показаны несколько фильмов советского периода, точно обозначающие вопросы «человека советов», перестроечного периода, предчувствующих временную пропасть, конец эпохи. А также работы 90-х годов, отличающихся особенной свободой восприятия и милосердием к людям, которые застряли в межвременье, пытаясь научиться дышать новым воздухом новой страны.

«Этот прочный союз режиссера и сценариста создал точный слепок всех эпох, в которых им довелось жить и работать: СССР, перестройка, 90-е, новая Россия. Примечательно то, что их «герои» до сих пор живут и здравствуют: и в поле повседневности, и в поле культуры. Мы можем узнать их среди нашего окружения. Проблемы идентичности в разрезе социального и определение своего личного всегда были корнем любой работы тандема Абдрашитов/Миндадзе, — рассказала куратор КАРО. Арт Наталья Гаврук-Гаврилина. — На наш взгляд, каждый фильм сразу определяет высокую планку готовности, зрелости каждого зрителя. Герои картин, проходя свой путь, будут держать ответ перед коллективом, государством, а главное, перед самим собой. Это «неудобное» кино для зрителя, тем самым доказывающее свою четкую авторскую линию. Авторы не «кричат», не «шепчут», а последовательно, методично рассказывают историю, выражая сложную мысленную конструкцию: быть или не быть. С киноведами, кинокритиками и со зрителем мы попробуем посмотреть на современность через призму творчества этих авторов».