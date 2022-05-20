Белгород, 20 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки выписали после лечения 37 ковид-пациентов, в летальную статистику внесли одну запись, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в региональном оперативном штабе. В стационарах находятся 75 человек, ещё 640 жителей наблюдаются амбулаторно.

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Всего в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 130 525 человек. Выздоровели 127 555 жителей, скончались от осложнений 2 255 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направили 22 человека.