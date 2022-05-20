Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM Мирным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины, прибывшим в Ростовскую область после 19 февраля 2022 года, вручили паспорта граждан Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 20 мая.

Паспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Получили документ, удостоверяющий личность, более 20 человек. Среди них — 17-летний Даниил, прибывший с мамой и двумя младшими сестрами из ДНР. Юноша давно мечтает встать в ряды сотрудников органов внутренних дел.

«Я воодушевлён работой сотрудников полиции, они первые, кто приходит на помощь, всегда на страже правопорядка. Профессия полицейского очень достойная, и я намерен связать свою жизнь с органами внутренних дел», — поделился 11-классник.

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