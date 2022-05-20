Нили, Афганистан, , 14:40 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в кишлаке Палосе-Чахар Садхана уезда Мирамор афганской провинции Дайкунди погибли три женщины и ещё семь человек, в том числе женщины и дети, получили ранения. По данным источника, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Авария ГИБДД по Костромской области

Источник в службе безопасности, не пожелавший назвать своего имени, сообщил, что машина направлялась на базар в Палосе-Чахар Садхана. По его словам, пострадавшие доставлены в Газни, состояние двоих из них критическое. Большинство пострадавших составляют женщины и дети.

В этом месяце это третье дорожно-транспортное происшествие в районе Мирамур Дайкунди. В результате ДТП погибло по меньшей мере пять человек и 15 получили ранения.

Дайкунди — одна из самых гористых провинций Афганистана, где большинство дорог грунтовые и труднопроходимы.