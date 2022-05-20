Париж, 20 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Во Франции начались кадровые перестановки в правительстве, но некоторые министры сохранят свои посты, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Свой пост сохранит министр экономики Франции Бруно Ле Мэр и министр внутренних дел страны Жерар Дарманен.

Ранее сообщалось, что госсекретарь по вопросам социальной и солидарной экономики Оливия Грегуар заняла пост официального представителя правительства Франции.

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Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких дней ожидания новое правительство Франции будет объявлено днём 20 мая.

Подробнее в материале: Во Франции готовы объявить состав нового правительства