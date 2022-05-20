Афины , 20 мая 2022, 14:37 — REGNUM Задержанный в Афинах бывший мэр Бухареста Сорин Опреску останется под стражей в Греции до момента вынесения окончательного решения о его экстрадиции. Об этом 20 мая со ссылкой на решение греческого суда сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Согласно официальной информации, сегодня Апелляционный суд Афин признал законность содержания Опреску под стражей и отказался выпустить его под крупный денежный залог.
По некоторым данным, адвокаты политика намерены оспорить указанное постановление.
Напомним, 13 мая суд Бухареста приговорил Опреску к 10 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебным положением и создании преступной группировки. 17 мая он был задержан в предместье Афин в ходе спецоперации греческих спецслужб.