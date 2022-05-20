Челябинск, , 14:33 — REGNUM В аэропорту Челябинска выявлены нарушения в работе общепита. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Аэропорт Челябинска Maxiss

Нарушения выявил Челябинский транспортный прокурор. Оказалось, что работники трёх организаций не упорядочили хранение санитарной одежды и личных вещей. Кроме того, они не соблюдали инструкцию для обработки и мытья посуды, использовали инвентарь без маркировки, нарушили поточность технологических процессов. Кроме того, был обнаружен факт использования поддельной медицинской книжки.

Прокурор внёс руководителям организаций представления об устранении нарушений. Кроме того, в отношении двоих должностных лиц завели административные дела и решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование заведомо поддельного документа.