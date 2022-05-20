20 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова зампредседателя Совбеза РФ о том, что Россия не будет в ущерб себе торговать продовольствием.

Тимур Кондратьев, , 15:20 — REGNUM Заявление зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева о том, что Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пускай помирают с голоду. Они нам устроили войну — теперь они будут платить за это. А то привыкли ничего не делать в Европе у себя там», — подметил Düsterer O.

Многие пользователи пришли к выводу, что нельзя в сложившихся условиях продавать недружественным странам то продовольствие, которое может сыграть решающую роль в выживаемости российского народа.

«Всё правильно, не надо уподобляться Зеленскому, который растрачивает все ресурсы Украины, распродаёт все её запасы и даже землю ради призрачного ощущения выгоды», — пишет Айсылу Г.

«И это правильно. Нечего в ущерб себе что-то делать для других. Они вон — санкции накладывают. Значит, пусть живут, как хотят, без нас. Не мы же эту экономическую войну начали», — напомнила Ольга А.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные страны сделали достаточно для того, чтобы слышать предложение пройти на три русские буквы в ответ на такие хамские требования.

«Очень странно наблюдать за тем, как Запад пытается выставить всё таким образом, что якобы мы им что-то обязаны давать, но при этом они сами что-либо делать для нас вообще не планируют. В чём тут справедливость? Всё правильно Медведев сказал», — указывает Блез М.

Часть людей подозревает, что Запад окончательно потерял человеческий облик, забыв, как должны выглядеть взаимоуважительные отношения.

«Международные отношения подразумевают уважение друг к другу, мы его по отношению к нам со стороны Запада не видим», — отметил Руслан Б.

Нацисты в сожженном российском городе

«Согласен. Складывается стойкое ощущение, что в Европе вообще не понимают, как нужно сотрудничать с другими странами. Только и делают, что указывают всем их место, да поучают», — пишет Густав К.

Ряд пользователей указывает на то, что западные страны всё чаще и чаще начинают открывать миру свою истинную фашистскую и шовинистическую сущность, ставя себя всегда выше других.

«Евросоюз и США просто себя чувствуют выше всех, вот и пытаются диктовать свои правила, меняя их по ходу пьесы», — написала Светлана К.

Нашлись и те, кто отмечают, что Западу пора бы взглянуть правде в лицо и осознать, что это он стоит на краю обрыва, а Россия лишь наблюдает со стороны и ждёт, когда США и Европа либо образумятся, либо сорвутся вниз.

«Если Россия вдруг отключит Западу газ и прекратит поставлять туда нефть, то будут и эти энергоресурсы требовать. Время на нашей стороне. Сейчас Америка и Европа истерят, но потом начнут торговаться, когда свыкнутся со своей участью. Мы подождем. Когда на колени упадут, начнут умолять и прощения просить, вот тогда мы и будет разговоры вести. А пока что пусть беснуются», — поделилась своим мнением Валерия П.

Напомним, 19 мая зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале о том, что Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку. По его словам, требования Запада выглядят нелогично — сначала они вводят безумные санкции, а потом требуют поставки продовольствия. Медведев подчеркнул, что такому не бывать, ведь «мы не идиоты».