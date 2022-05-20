Москва, 20 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Африканский континент остаётся в зоне влияния Европейского Союза, и страны Европы несут ответственность за многое из того, что там происходит. Об этом 20 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром международного сотрудничества Республики Мали Абдулаем Диопом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Африка — это зона интересов, зона влияния Европейского Союза», — заявил Лавров.

«Отголоски этого колониального прошлого ощущаются до сих пор, в том числе в виде границ между африканскими государствами, которые нарезались без учёта каких-либо факторов, кроме колониальных владений тех или иных держав. И прочие сложности, которые сейчас испытывают наши африканские друзья», — подчеркнул он.