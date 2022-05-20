Тирасполь, 20 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Переговорный процесс по урегулированию конфликта между Кишинёвом и Тирасполем в настоящее время находится в стагнации. Об этом, как сообщает пресс-служба МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 20 мая заявил журналистам министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Mid.gospmr.org Виталий Игнатьев во время поездки в Израиль

«Сегодняшний сложный геополитический и региональный контекст, связанный с соседней Украиной, накладывается буквально на полуобморочное состояние процесса приднестровского урегулирования», — сказал Игнатьев.

Он добавил, что происходит на фоне трёхлетнего бездействия формата «5 + 2» с участием Молдавии, США, России, Украины, ОБСЕ и Евросоюза. По мнению Игнатьева, для восстановления диалога нужно не только время, но и «реалистичный взгляд», а также ответственность участников переговоров.

Стоит отметить, ранее президент Молдавии Майя Санду в очередной раз заявила, что будет искать «мирные» способы интегрировать Приднестровье.