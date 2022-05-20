Нью-Йорк, США, , 14:33 — REGNUM Медики американского города Нью-Йорк проводят проверку в связи с регистрацией возможного случая заболевания оспой обезьян, сообщает 19 мая New York Post.

Вирионы натуральной оспы (увеличено в 370 000 раз)

Симптомы заболевания были обнаружены у одного из пациентов больницы Бельвю. Департамент здравоохранения и психической гигиены города заявил, что их лаборатория здоровья проведет предварительный тест на оспу обезьян. Если результаты будут положительными, образцы будут отправлены в Центры по контролю и профилактике заболеваний для подтверждения.

Пациент находится под наблюдением в соответствии со всеми протоколами изоляции. Ожидается, что эпидемиологи будут следить за любым человеком, который мог контактировать с пациентом во время заражения, заявили в департаменте здравоохранения.

Первый случай в США в этом году был выявлен 17 мая в Массачусетсе. Болезнь была обнаружена в других странах, и на сегодняшний день выявлено более 60 возможных случаев.

В ведомстве сообщили, что оспа обезьян редко встречается в США. При выявлении положительного случая симптомы включают гриппоподобное заболевание в дополнение к отеку лимфатических узлов, за которым следует сыпь на лице и теле.

Напомним, на данный момент оспой обезьян заразились 30 человек в Испании.

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