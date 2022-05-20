Самара, , 15:01 — REGNUM Исчерпывающие меры для восстановления прав работников АО «Евразийская корпорация автовокзалов» в Самаре поручил принять руководитель следственного управления Следственного комитета по Самарской области Марат Галиханов. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба этого ведомства.

Маленькая зарплата Pixabay.com

Сообщается, что Галиханов провел прием сотрудников этого предприятия по вопросу невыплаты зарплаты.

По словам представителя инициативной группы работников организации, общая задолженность по зарплате со стороны руководства предприятия составляет свыше девяти млн рублей.

«Однако, в рамках расследования уголовного дела сотрудникам Советского межрайонного следственного отдела следственного управления удалось добиться выплаты денежных средств 196 работникам на общую сумму более 7 миллионов 700 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что представитель организации — работодателя пояснил собравшимся, что полное погашение задолженности планируется в ближайшее время, но работе предприятия в полном объеме препятствует наличие на территории автовокзала других частных организаций, которые оказывают подобные услуги.

«Марат Файзурахманович дал указание подчиненным сотрудникам проверить действия указанных перевозчиков на наличие в их деятельности признаков состава преступления, предусмотренных ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и предпринять исчерпывающие меры для восстановления прав работников организации», — сообщает пресс-служба.