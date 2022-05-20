Москва, , 14:31 — REGNUM Россия вправе ожидать от африканских стран более активной поддержки нашей борьбы во имя создания справедливого мирового порядка, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 мая, комментируя высказывания посла по особым поручениям МИД России Олега Озерова.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Озеров заявил, что ряд африканских стран обратился к Москве с просьбой помочь с поставками удобрений и продовольствия.

« Конечно, Россия откликнется на просьбы стран Африки и продолжит поставлять им и продовольствие, и удобрения. Сомневаюсь, что наша страна будет в состоянии оказывать обширную безвозмездную помощь африканским и другим развивающимся странам, но в каком-то объёме для стран в особо сложных обстоятельствах и она будет оказываться.

Речь, однако, сейчас идёт не об этом. Речь о том, чтобы совместно противостоять западной линии на слом органичных мировых торгово-экономических отношений. США и их союзникам не удастся навязать миру версию ответственности России за организованный ими самими мировой экономический спад, социальный кризис.