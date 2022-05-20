Ярославль, , 14:44 — REGNUM В Ярославле областной суд отменил приговор предпринимателю Сергею Мылашу, осуждённому по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году в Кировском районном суде Ярославля рассматривалось уголовное дело в отношении Мылаша. Речь шла о нежилом здании на проспекте Октября, которое находилось в безвозмездном пользовании у муниципальной «Аварино-ремонтной службы». В 2007 году предприятие было приватизировано, директором его стал Мылаш.

После приватизации компания продолжала пользоваться зданием. Более того, сделало реконструкцию, увеличив площадь почти на 1500 квадратных метров. Однако в 2011 году мэрия потребовала здание обратно через суд. Городские власти выиграли дело, а позже материалы были переданы в прокуратуру.

Суд первой инстанции приговорил Сергея Мылаша к 4 годам лишения свободы условно. Приговор отменили спустя 2 года.

«20 мая 2022 года Ярославский областной суд отменил приговор Кировского районного суда г. Ярославля от 20 ноября 2020 года, и оправдал Сергея Мылаша по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), за отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию», — сообщили в пресс-службе областного суда.

При этом в службе уточнили детали — по версии обвинения Сергей Мылаш обманом приобрёл право на чужое имущество в виде невыделенной в натуре части помещений в нежилом здании.

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