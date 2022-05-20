Бухарест, 20 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В городе Крайова на юго-западе Румынии задержана местная жительница, которую на протяжении нескольких месяцев разыскивал Интерпол. Об этом 20 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

El-massa.com Интерпол

Согласно официальной информации, указанная гражданка была приговорена в Италии к 10 годам тюрьмы по обвинению в серии краж и разбойных нападений на итальянские магазины. Впоследствии ей удалось бежать в Румынию, где к ее поискам подключились международные правоохранительные структуры.

Задержанная была доставлена в управление полиции Крайовы. Решается вопрос о выдаче ее итальянским властям.