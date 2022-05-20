Москва, 20 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Власти США нарушили контракт по вертолётам Ми-17В-5. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

(сс) U.S. Army Вертолет Ми-17В5

По словам Михеева, сказанным на выставке HeliRussia, передача США украинской стороне «афганских» вертолётов Ми-17В-5 является грубейшим нарушением контракта, поскольку договорённость исключала возможность реэкспорта техники.

Напомним, США приобретали российские вертолёты для операции в Афганистане.