Барнаул, , 14:30 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 20 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 054 человека, +72 за сутки) выздоровели 258 534 человека (+42 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8632 пациента с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

При этом утверждается, что за последние сутки новых смертей не было. Проходят лечение 1008 (+16 за последние сутки). Число тестирований возросло сократилось с 5728 до 6306 (на 578 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 850 (+5 за последние сутки) и 217 787 (+63 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 50 (-3 за сутки). Из них 22 подключены к аппарату ИВЛ (+1 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 953 зараженных коронавирусом среди детей (+13 за последние сутки).

Читайте также: На Алтае растёт число пациентов с коронавирусом, получающих лечение