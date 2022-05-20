Казань, 20 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Экологическая акция в рамках празднования Дня Волги прошла в столице Татарии 20 мая. В реку выпустили порядка 3 тыс. мальков стерляди и взяли пробы воды, сообщает городская администрация.

Волга

Во взятых пробах воды из Волги измерят температуру, кислотность и сопротивляемость, а затем полноценное исследование проведут в лаборатории. Сбор воды в Казани прошел в трех точках — начале, середине и конце течения реки. Одновременно забор воды из Волги осуществили в 30 точках 15 поволжских городах.

Затем в Волгу выпустили 3 тыс. мальков стерляди. Данный вид рыбы входит в Красные книги России и Татарии.

По выпуску мальков в Волгу Казань стала первым городом. Всего в реку выпустят порядка 17 тыс. мальков ценных пород рыб.

Как сообщало ИА REGNUM, традиция праздновать «День Волги» зародилась в 2008 году в Нижнем Новгороде.

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