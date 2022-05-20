Ростов-на-Дону, , 14:28 — REGNUM На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в 2022 году построят восемь заправок для электромобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 мая.

Электромобиль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объекты будут располагаться на расстоянии 100 километров друг от друга. Для строительства заправок выбраны места с развитой инфраструктурой. Точки для размещения заправочных станций пока не утверждены.

На строительство новых заправочных комплексов в Ростовской области из федеральной казны выделено более 22 млн рублей. После ввода в эксплуатацию объектов инвесторы смогут направить заявку на предоставление субсидии в профильное министерство.

Комплексы для электротранспорта имеются пока лишь на территории Октябрьского сельского района и на территории конгресс-отеля «Амакс» в Ростове-на-Дону.