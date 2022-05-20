Москва, , 14:27 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер покидает совет директоров российской нефтяной компании «Роснефть». Об этом 20 мая сообщает пресс-служба компании.

Герхард Шрёдер (сс) Ashraf Tabatabaei. mehrnews.com

Отмечается, что Шрёдер, а также Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». В компании заявили, что они внесли значительный вклад в её международный бизнес.

«Неоценима их роль в реализации масштабных инфраструктурных проектов России и Германии, направленных на повышение эффективности немецкой экономики и её промышленности, благополучия её граждан», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что с пониманием отнеслись к решению Шрёдера и Варнига покинуть совет директоров.