Салехард, 20 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Салехарде из-за неблагоприятных погодных условий «Последние звонки» переносятся с 21 на 28 мая. Об этом сообщают «Вести-Ямал».

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Последний звонок

По данным ямальских синоптиков, 20 и 21 мая на территориях Приуральского, Шурышкарского и Надымского районов прогнозируется штормовой ветер с порывами до 25 м/с и более, дождь и мокрый снег.

Главное управление МЧС России по Ямалу призывает граждан соблюдать правила безопасности в период ветра.