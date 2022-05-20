Гавана, , 14:26 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель оценил ход работ, проводимых в недавно поврежденном от взрыва отеле «Саратога» в Гаване, а также в близлежащих зданиях, пострадавших в результате инцидента. Об этом пишет Prensa Latina.

Мигель Диас-Канель Kremlin.ru

По данным национального телевидения, на встрече, состоявшейся во Дворце революции, глава государства проявил особый интерес к положению семей, пострадавших от взрыва, вызванного утечкой газа 6 мая, в результате которого погибли 46 человек и почти 100 человек получили ранения.

В этой связи он заявил, что солидарность и поддержка этих людей должны оставаться в центре всех предпринимаемых действий.

Губернатор Гаваны Рейнальдо Гарсия сообщил, что на сегодняшний день ведутся работы по возвращению вещей семей, проживавших в ближайшем к отелю здании, и на данный момент работы завершены в 11 из 27 квартир в этом здании. В других близлежащих зданиях работы также продолжаются.

По словам Гарсии, в ближайшие несколько дней работы на ряде участков должны быть завершены, после чего начнется строительство новых двухэтажных зданий, в которых будут жить семьи, потерявшие свои дома в результате взрыва.

Он также заверил, что ремонтные работы на других объектах, таких как театр Марти, баптистская церковь и школа им. Консепсьон Ареналь, которые также были повреждены, ведутся хорошими темпами.