Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Неприятный инцидент произошел в первый день работы международного Книжного салона, который 19 мая начал свою работу на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, сообщили ИА REGNUM очевидцы, приславшие фото и видео происшествия.

Алексей Федяев Скандал на Книжном салоне во время выступления Майи Кучерской

В одном из павильонов салона писательница и филолог Майя Кучерская выступала с презентацией своего нового сборника «Плач по уехавшей учительнице рисования». В ходе общения с читателями к Кучерской подошла девушка с небольшим плакатом «Z-своих не бросаем» на бумажном листе и попросила писательницу высказать своё отношение к спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса.

Кучерская расценила эту просьбу как провокацию и категорически отказалась общаться с посетительницей, пока она не уберёт неприятный для писательницы плакат. Однако девушка отказывалась убирать плакат и объясняла это собравшимся и подошедшему охраннику словами: «Я хочу знать!».

Тогда Кучерская объявила о досрочном завершении своего общения с публикой, высказав сожаление случившимся. «Девушка, видите, очень активная, я не вижу возможности дальше продолжать. Организаторы справиться с ситуацией не смогли… Драка между девушками это, конечно, интересная сцена, но я, пожалуй, на это не готова», — заявила литератор и перешла к автограф-сессии.

Отметим, Майя Кучерская в 2018 году в числе других членов ассоциации «Свободное слово» подписала коллективное письмо с требованием о безусловной передаче Украине отбывавшего в России срок за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова. В 2019 году Кучерская была в числе подписантов письма «творческой интеллигенции» в поддержку фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. В 2021 году Майя Кучерская вместе с группой актрис, журналисток и правозащитниц обратилась к председателю Верховного суда России в поддержку осужденной по делу о шпионаже бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан. Подписанты требовали пересмотра приговора Цуркан о длительном сроке заключения за шпионаж в пользу Молдавии.

Напомним, Книжный салон в Петербурге будет работать по 22 мая. Как сообщали организаторы, посетителей ждут презентации книг Михаила Трофименкова, Дмитрия Данилова, Александра Кушнера, Александры Марининой, Майи Кучерской, Льва Лурье, Александра Пелевина, Антона Чижа, творческие встречи с писателями Гузель Яхиной, Андреем Максимовым, Мариной Казариной, Дмитрием Пучковым (Goblin), Николаем Стариковым, Аллой Горбуновой, лекции Александра Секацкого, Артемия Сайфутдинова, поэтический баттл «Москва vs Санкт-Петербург». Организаторы Книжного салона — Российский книжный союз, правительство Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.