София, 20 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Сотрудники Таможенного агентства Болгарии изъяли в районе контрольно-пропускного пункта «Малко-Тырново» на болгарско-турецкой границе крупную партию незадекларированной иностранной валюты. Об этом 20 мая сообщает софийская газета «24 часа».

Граница

Согласно официальной информации, сверток с 41 тыс. евро был спрятан в обшивке салона легкового автомобиля с румынской регистрацией, направлявшегося из Стамбула в Бухарест. Водителю автомашины — гражданину Румынии предъявлено обвинение в попытке незаконного ввоза в Болгарию денежных средств.

Ведется следствие.

Указанного гражданина ждет административное наказание.