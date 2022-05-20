Пекин, , 14:24 — REGNUM США хотят посеять раздор в БРИКС, в ответ надо заняться усилением латиноамериканской составляющей объединения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 мая, комментируя высказывания министра иностранных дел Китая.

БРИКС Bfmufa.ru

Как сообщалось ранее, Ван И предложил начать процесс расширения БРИКС, отметив, что это повысит влияние объединения и внесет вклад в поддержание мира.

« В деятельности БРИКС очень важно тонко чувствовать взаимосвязь количества и качества. Я бы делал упор на качество, сплочённость, взаимную поддержку. С момента своего создания БРИКС находится под сильным давлением, прежде всего, со стороны США. В последнее время оно усилилось.

США хотят посеять в ней раздор, настраивая, например, Индию на присоединение к американским санкциям в отношении России. В ответ я бы занялся усилением латиноамериканской составляющей БРИКС. Есть интерес к полноправному участию в БРИКС Аргентины и Мексики, — замечательно, надо над этим работать!