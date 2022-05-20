Пекин,
20 мая 2022, 14:24 — REGNUM США хотят посеять раздор в БРИКС, в ответ надо заняться усилением латиноамериканской составляющей объединения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 мая, комментируя высказывания министра иностранных дел Китая.
Как сообщалось ранее, Ван И
предложил начать процесс расширения БРИКС, отметив, что это
повысит влияние объединения и внесет
вклад в поддержание мира.
«В деятельности БРИКС очень важно тонко чувствовать взаимосвязь количества и качества. Я бы делал упор на качество, сплочённость, взаимную поддержку. С момента своего создания БРИКС находится под сильным давлением, прежде всего, со стороны США. В последнее время оно усилилось.
США хотят посеять в ней раздор, настраивая, например, Индию на присоединение к американским санкциям в отношении России. В ответ я бы занялся усилением латиноамериканской составляющей БРИКС. Есть интерес к полноправному участию в БРИКС Аргентины и Мексики, — замечательно, надо над этим работать!
Никакие шаги в направлении расширения БРИКС, однако, не должны вызывать опасений у её основателей. Такие опасения могут быть у всех из них, но мне думается, что в деле усиления латиноамериканской составляющей БРИКС консенсус можно будет найти легче всего«, — отметил Михаил Демурин.