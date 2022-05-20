Канны, Франция, , 14:24 — REGNUM Западные пользователи Сети пишут негативные посты о комментарии в адрес организаторов Каннского кинофестиваля. Об этом 20 мая пишет Daily Mail.

Виктория Боня Скриншот с YouTube

Причиной критики стало появление на фестивале российской телеведущей и блогера Виктории Бони. Пользователи нашли в её соцсетях фотографии в одежде с изображением президента РФ Владимира Путина, сделанные несколько лет назад, и обвинили в «поддержке политики Кремля».

Как отмечает СМИ, представители фестиваля заявили, что на мероприятие было допущено лишь «несколько» российских СМИ, которые придерживаются «позиции фестиваля», но не дали никаких комментариев по поводу присутствия Бони.

Добавим, что сама Боня ответила на критику западных пользователей. Она обвинила их в «двойных стандартах» и спросила, почему её не отмечают на фотографиях со съёмок фильма «8 первых свиданий» с Владимиром Зеленским.

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