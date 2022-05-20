Москва, 20 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Россия заинтересована в дальнейшем развитии интеграции в рамках СНГ. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Российская Федерация придаёт особое значение дальнейшему развитию Содружества Независимых Государств», — заявил Мишустин.

По его словам, объединение «доказало свою эффективность в качестве оптимальной площадки для решений по укреплению научно-технического, социально-гуманитарного сотрудничества в интересах граждан стран СНГ».

При этом по итогам 2021 года, несмотря на сложную ситуацию в экономике, торговые связи СНГ укрепились — как между образующими его странами, так и с другими странами.

«Товарооборот вырос более чем на 30% и составил 96 млрд долларов», — констатировал Мишустин.