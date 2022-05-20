Ульяновск, , 14:23 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется одинаковое количество новых случаев заражения коронавирусом и число летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённой статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По информации на 20 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 202 532 случая заражения коронавирусом, в том числе 18 и 19 мая выявлено по 38 носителей инфекции.

Вылечились от ковида 196 930 человек, из них 19 мая выписаны 59 пациентов. Доля выздоровевших в Ульяновской области составляет 97,23%. Кроме того, госпитализированы в стационары ещё 28 пациентов с коронавирусом.

Последние трое суток, 17 — 19 мая, ежедневно умирают по одному ковидному больному. Всего в Ульяновской области жертвами пандемии стали 4675 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано свыше 2,08 млн лабораторных тестов на SARS-CoV-2, в том числе 19 мая проведено 2354 теста.

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