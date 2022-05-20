За сутки в Ульяновской области вылечились от ковида почти 60 пациентов
Ульяновск, 20 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется одинаковое количество новых случаев заражения коронавирусом и число летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённой статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По информации на 20 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 202 532 случая заражения коронавирусом, в том числе 18 и 19 мая выявлено по 38 носителей инфекции.
Вылечились от ковида 196 930 человек, из них 19 мая выписаны 59 пациентов. Доля выздоровевших в Ульяновской области составляет 97,23%. Кроме того, госпитализированы в стационары ещё 28 пациентов с коронавирусом.
Последние трое суток, 17 — 19 мая, ежедневно умирают по одному ковидному больному. Всего в Ульяновской области жертвами пандемии стали 4675 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано свыше 2,08 млн лабораторных тестов на SARS-CoV-2, в том числе 19 мая проведено 2354 теста.