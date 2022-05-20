Бейрут, , 14:28 — REGNUM Взрыв произошёл в жилом доме на юге Ливана. Об этом 20 мая сообщает Lebanon 24.

Взрыв James McCauley

По данным журналистов, инцидент произошёл утром в пятницу, 20 мая, в городе Сакаския в провинции Сидон.

Отмечается, что в результате взрыва погибли двое человек и ещё двое получили ранения. На место инцидента прибыли сотрудники полиции и служб безопасности Ливана, которые расследуют инцидент.

Местные СМИ сообщают, что дом мог использоваться в качестве укрытия для боевиков одной из международных террористических группировок. В таком случае, причиной взрыва в доме могло стать несоблюдение мер безопасности при обращении со взрывными устройствами.