Москва, , 14:22 — REGNUM В рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» 28 мая пройдет заплыв на SUP-бордах. Об этом 20 мая сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Москва-река Pavel Kazachkov

SUP-борд представляет из себя доску для гребли стоя. Заплыв на нем набирает популярность в последние 10 лет среди любителей активного отдыха на воде.

Принять участие в заплыве на территории Москвы может любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету, где указываются фамилия, имя, номер телефона и электронная почта. При этом для участников нет возрастных ограничений, однако несовершеннолетние смогут участвовать только с разрешения родителей.

«Заплыв начнут ровно в полдень 28 мая (собираемся за два часа до начала). Участники стартуют с площадки пляжа в районе Строгино, пройдут по Большому Строгинскому затону, затем по Москва-реке, доплывут до Живописного моста, развернутся и завершат свое путешествие в точке старта», — сказано в сообщении.

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