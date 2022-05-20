Брянск, 20 мая 2022, 14:25 — REGNUM Заместитель командира отряда ОМОН Управления Росгвардии по Брянской области полковник полиции Андрей Фроленков получил «Золотую звезду» Героя РФ за участие в специальной военной операции на Украине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе Росгвардии.
Торжественная церемония награждения прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе. Государственную награду вручил герою главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.
На торжественном марше в честь 77-й годовщины Победы губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что Андрей Фроленков отличился при взятии под контроль Чернобыльской АЭС.