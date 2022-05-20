Москва, , 14:21 — REGNUM В Кремле положительно восприняли идею назвать «Площадью защитников Донбасса» территорию у посольства США в Москве. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 20 мая журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, это неплохая, и даже очень хорошая идея.

«Если она пройдёт, это будет очень хорошо», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, назвать в честь защитников Донбасса территорию возле американского посольства в Пресненском районе столицы предложили депутаты Московской городской думы. Если такое решение будет принято, изменится и адрес зданий дипмиссии США.

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